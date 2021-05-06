Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.23 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem
06.05.2021 - 12:29 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : van,deprem,
788177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788177.aspx
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