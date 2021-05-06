Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.23 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.