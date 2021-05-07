İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli eski başpolis M.Y. (52) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı
07.05.2021 - 18:26 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı.
Etiketler : aksaray,fetö,başpolis,tutuklandı,
788513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788513.aspx
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