Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınadıkları ifade edildi.

"AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklıselime davet ediyoruz.

Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.