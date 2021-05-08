Yüzde 99'u tamamlanan camiye en son Manisa'da özel olarak dokunan 3.500 metrekare halı serildi. İbadete açılmasıyla birlikte 2.250 kişinin namaz kılabileceği cami, 2.482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16.500 metrekare de inşaat alanına sahip. Öte andan cuma günü açılacak diye son hazırlıklar yapılırken caminin ses düzeni ‘Merhaba’ kasidesi okunarak test edilmişti.
Taksim Camii açılışına korona engeli
08.05.2021 - 03:51 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin dün açılması bekleniyordu. Ancak koronavirüs tedbirleri sebebiyle açılış 28 Mayıs’a ertelendi.
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788569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788569.aspx
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