Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 99'u tamamlanan camiye en son Manisa'da özel olarak dokunan 3.500 metrekare halı serildi. İbadete açılmasıyla birlikte 2.250 kişinin namaz kılabileceği cami, 2.482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16.500 metrekare de inşaat alanına sahip. Öte andan cuma günü açılacak diye son hazırlıklar yapılırken caminin ses düzeni ‘Merhaba’ kasidesi okunarak test edilmişti.