Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyonist İsrail, son günlerde çoluk çocuk demeden Filistinli müslümanları katletmeye başladı. Dünya bu katliama sessiz kalırken Filistinliler de savunmaya geçti. Filistinli güçler, İsrail topraklarına yönelik peş peşe saldırılar düzenlemeye başladı. Bu saldırıların ardından İsrail'i korku sardı. Gazze Şeridi'nden atılan peş peşe roketler, hedeflerine ulaştı. Roketlerden biri Trans-İsrail Petrol Boru Hattı'na isabet etti. Ardından petrol tankında yangın çıktı. Ülkenin önemli ekomik kaynaklarından biri olan boru hattında alarma geçti.