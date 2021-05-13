Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri de Büyük Çamlıca Camii oldu.

Bu kapsamda bayram namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Bayram namazı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılınırken, camii içerisinde sınırlı sayıda vatandaş alındı.

Camiinin dolmasıyla birlikte vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını kıldı.