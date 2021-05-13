Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgili kardeşim diyerek başladığı mesajı şöyle:
“Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
13.05.2021 - 09:38 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı tebriği yayınladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgili kardeşim diyerek başladığı mesajı şöyle:
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,bayram,mesaj,
789567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789567.aspx
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