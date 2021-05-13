Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgili kardeşim diyerek başladığı mesajı şöyle:

“Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.”