Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sene memleketlerini ziyaret eden ya da tatile giden vatandaşlarla dolup taşan yollar bu sene kısıtlama sessizliğine büründü. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu süreci farklı şehirlerde geçirmek isteyenler, kapanma başlamadan hemen önce yollarda yoğunluğa neden olmuştu.

HER YIL YÜZ BİNLERCE ARAÇ GEÇİYORDU

Vatandaşların bayramı kısıtlama nedeniyle evde geçirmesiyle her yıl yüz binlerce aracın geçtiği 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de sessizlik hakim oldu. Kilit kavşaktan az sayıda aracın geçtiği görüldü.

