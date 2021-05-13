Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaştı. Bakan Koca paylaştığı videoya, “Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun” notunu ekledi.