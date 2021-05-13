Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaştı. Bakan Koca paylaştığı videoya, “Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun” notunu ekledi.
Bakan Koca, sağlıkçıların bayram mesajını paylaştı
13.05.2021 - 18:07 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaştı.
Etiketler : fahrettin koca,bayram mesajı,sağlık çalışanları,
789646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789646.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER