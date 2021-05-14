Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl, Diyarbakır HDP il binası önünde Hacire Akar'ın yardım çığlığı ile başlayan evlat nöbeti 620. gününde de artarak devam ediyor. Bu adım sayesinde çocuklarına kavuşan diğer aileler gibi evlatlarına kavuşmak isteyen vatandaşlar sık sık; siyasi kanat, STK'lar ve ünlü isimlerden de oldukça destek görüyor. HDP ile kurduğu ittifakla çok eleştirilen CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu desteklerden oldukça uzak.



Kılıçdaroğlu tarafından yapılmayan ziyaret, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun selamını iletmek isteyen Vekil Erol'a ise soğuk duş etkisi yapan cevap acılı anne Ayşegül Biçer'den geldi. Biçer, "Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum." diyerek Erol'a tepki gösterdi.

"HDP'den elinizi çekin"

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 14-15 yaşındaki çocukların dağa gönderildiğini, CHP’nin, gidip HDP ile ittifak yaptığını dile getirdi. Baba Aydın, “HDP benim oğlumu kandırıp dağa götürmüş. Sizden rica ediyoruz. Artık elinizi bu HDP’den çekin. Bunların iç yüzünü görün. Ha HDP, ha PKK, bunlarda değişen bir şey yoktur. Neden bu genel başkanınız bunları görmemezlikten geliyor. Genel başkanınız baba değil mi? Bizde babayız. 15 yaşındaki çocukları mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Ama maalesef sizin CHP sessiz kalıyor” diye konuştu.

“Genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum”

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer, CHP Genel Başkanının, PKK’nın uzantısı HDP ile ittifak yaptığını savundu. Bunun açık ve kimsenin gizleyemeyeceğini ileri süren Biçer, “Ben bir anneyim, tek bir oğlum. 3 yıldan beri evladım için mücadele ediyorum. 2 yıldır Diyarbakır HDP il binası mücadele ediyorum. Ve defalarca bütün siyasi partilere çağrı yaptım. Beni, sadece duyan Cumhurbaşkanım oldu. Devletim oldu. Ne İYİ Parti, ne DEVA Partisi, ne CHP’si hiçbiri bizi görmedi. Gördüyse de görmemezlikten geldi. Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum. Kabul etsem çıkıp bir gün Diyarbakır Anneleri için yürüyüş yapardı. Bir güne bir gün bir yürüyüşünü görmedim. Bizi dile getirdiğini, bizi savunduğunu görmedim. Bizim siyasi ile hiçbir işimiz yok. Biz, hakkımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz”

Bunun,gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirten Milletvekili Erol, Elazığ milletvekili olarak bu kadar geç gelmekten kaynaklı tüm ailelerden özür dilediğini söyledi. Milletvekili Erol, nöbetteki ailelere desteklerinden ötürü devlet yöneticilerine müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi.