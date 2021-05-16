Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk askeri, bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı’’ denildi. Paylaşımda askerlerin çocuklara ve bölge halkına yardım dağıtmasına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Mehmetçik yüzleri güldürüyor
16.05.2021 - 05:27 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 05:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de ihtiyaç sahiplerinin yüzü, Kahraman Mehmetçiğin yardımları ile bir kez daha güldü.
Etiketler : idlib,idlib gıda yardımı,
789933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789933.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER