Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk askeri, bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı’’ denildi. Paylaşımda askerlerin çocuklara ve bölge halkına yardım dağıtmasına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.