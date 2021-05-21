Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timleri, söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Evlere yapılan baskında şüpheli şahıslar kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.Operasyonda yakalanan şüpheliler Adli Tıp'taki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da organize suç örgütüne şafak vakti operasyon
21.05.2021 - 07:06 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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790527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790527.aspx
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