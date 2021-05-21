Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timleri, söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Evlere yapılan baskında şüpheli şahıslar kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.Operasyonda yakalanan şüpheliler Adli Tıp'taki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.