Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, SOM-J’de önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, “Çok yakında F-16’dan atışları da planlanıyor. SOM-J, İHA platformları için özellikle Akıncı, Aksungur gibi İHA platformları için daha da avantajlı. İHA platformlarında SOM’dan ziyade belki SOM-J’yi görebileceğimizi düşünüyorum. SOM-J, F-35 iç istasyonu için geliştirilen bir seyir füzesi olmakla beraber hem F-16’da hem Millî Muharip Uçağımızın (MMU) iç istasyonunda kullanılabilecek çok yetenekli önemli bir seyir füzemiz. F-16’dan ilk atış testlerimizi tamamladıktan sonra hızla bu yıl içinde İHA’larda da önemli yol alacağımızı düşünüyorum” dedi.

TSK envanterine giren ve seri üretimi devam eden Kanatlı Güdüm Kiti’ni (KGK) de çok önemsediklerini vurgulayan Okumuş, kitin F-16’larla 110 kilometrenin üzerindeki hedeflere angaje olabildiğini söyledi. KGK’de de ek kabiliyetler kazandırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Okumuş, “Aksungur İHA’dan 30 kilometreye başarılı bir atış gerçekleştirdik. Kısa vadede KGK ile SİHA’lardan 50 kilometrenin üzerine ulaştırabileceğimizi görüyoruz” diye konuştu.