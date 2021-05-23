MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
23.05.2021 - 15:54 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
790823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790823.aspx
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