Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dünya genelinde artan oyun bağımlılığına yönelik yaptığı araştırmada, bu durumun pandemi dönemindeki etkilerini de ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, pandemide dünya genelindeki kısıtlamalar nedeniyle geçen yıla oranla yılın ilk 3 ayında mobil uygulama indirme sayısı yüzde 10 artarak, 31 milyara ulaştı ve 9 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Uygulamaların çoğunu mobil oyunlar oluşturdu. Araştırmada, dünya genelinde 2,5 milyar oyuncunun bulunduğu tespiti yapıldı. Türkiye’de indirilen oyunların yüzde 49,2’sinin aksiyon-macera, yüzde 46,2’si puzzle, yüzde 45,7’sinin yarış, yüzde 45,6’sının spor, yüzde 39,3 strateji, yüzde 38,3 simülasyon, yüzde 26,3 kart ve yüzde 21,1’inin role play oyunları olduğu belirlendi.

BUNLARI YAPIYORSANIZ BAĞIMLISINIZ

Araştırmada, oyun bağımlılığının belirtileri ve alınabilecek tedbirlere de yer verildi. Bağımlılığın belirtileri şöyle sıralandı: Uzun saatler oyunda vakit geçirmek. Oyun oynanmayan zamanlarda oyun düşünmek. Aynı pozisyonda çok uzun süre kalmaktan dolayı sağlık sorunları yaşamak. Oyun oynarken çok fazla hırslanmak. Günlük hayattaki görev ve sorumlulukları aksatmak. Oyun karakterlerini gerçek hayatta yaşatmak. Gerçek dünyadan uzaklaşarak içe kapanmak. Sosyal ortamlarda adaptasyon sağlamakta zorluk çekmek. Bağımlılığa karşı olarak da vatandaşların daha çok sosyalleşmesi, yüz yüze iletişimleri artırması, yeni hobiler edinmesi, oyun aletlerine erişimin kısıtlanması ya da bir uzmandan destek alabileceği aktarıldı.

AİLELERİN, ÇOCUKLARINI KONTROL ALTINDA TUTMALARI GEREKİYOR

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, her şeyin dengeli olması gerektiğini vurgulayarak “Evde bulunan çocuklar oyunlara yöneldi. Abartmadan oynanmasında sakınca yok. Oyun bağımlılığının artması, psikolojik problemlerin yaşanmasına neden oluyor” dedi. Özellikle çocukların zararlı oyunlar oynamamaları için ebeveynlere büyük iş düştüğüne dikkat çeken Aktepe “Ailelerin, çocuklarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri alması lazım. Bizim gibi sivil toplum örgütlerine de büyük iş düşüyor. Biz dernek olarak gençlere yönelik bazı farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde geniş kesimlere ulaşmaya çalıştık. Çocukları bu oyunlardan uzak tutmak ve yasaklamak mümkün değil. Bilinç-li bir tüketici olması temel hedefimiz olmalıdır. Pandemi döneminde oyuna olan yoğun ilgi bizi fazla korkutmamalı. Ebeveynlerin, çocuklarını kontrol altında tutmaları gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.