Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
25.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,
791029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791029.aspx
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