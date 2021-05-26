Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci ve sürdürülen aşılama programı, günlük koronavirüs tablosuna olumlu yansıdı. Vaka sayılarının 10 binin altına inmesiyle, kademeli normalleşme sürecinde gözler 1 Haziran tarihine çevrildi. Bu tarihten itibaren, şu an uygulanan kısıtlama ve yasakların yerini kişisel tedbirler ile yüksek miktarda aşılamaya bırakacağı ifade ediliyor. Bu doğrultuda bazı yasaklar ve kısıtlamaların kaldırılırken bazılarının da esnetilmesi bekleniyor. Tedarikte sıkıntı yaşanmaması durumunda bir ay içinde 30 milyon kişinin de aşılanması planlanıyor. Haziran itibarıyla atılacak ‘normalleşme’ adımları, bugün toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle belirlenecek. Kurulun gündemindeki öncelikli maddeler arasında, bölgesel vaka sayıları, sağlık altyapısı ve normalleşme takvimi gibi konular yer alıyor. Normalleşme takvimi kapsamındaysa, ilk olarak yeme içme mekânlarının yüzde 50 kapasiteyle açılması konuşuluyor. Bu mekânların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ederek, 1 Haziran’dan itibaren açılacağı düşünülüyor. Ayrıca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde de değişikliğe gidilmesi hedefleniyor. Hafta içi uygulanan kısıtlamaların saat 21.00 yerine 24.00’te başlaması ele alınacak seçenekler arasında bulunuyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın da bu saate çekilmesi önerilecek. Toplantı sonrası oluşturulacak takvim, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde gündeme gelecek.

KOCA: VAKALARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" ifadelerine yer verdi. Koca'nın paylaştığı verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.