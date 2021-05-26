Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda 488 hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Trabzon, Edirne, Erzurum, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkâri, Tunceli, Amasya ve Burdur’a yeni başsavcı atandı.

FETÖ SORUŞTURMALARINI YÜRÜTEN İSİMLERE VEKİLLİK

Kararnamede, Ankara’da yapılan atamalarda bazı isimler öne çıktı. Daha önce FETÖ’nün hâkim ve savcı yapılanmasının yanı sıra, Gizli Tanık Bürosu’nda görevli savcısı Murat Özcan ile örgütün yurt dışı yapılanmasını deşifre eden Mustafa Gökçe Ankara Başsavcıvekilliği’ne getirildi. Yine, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ali Kuşçuoğlu ile Bülent Kayaş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

ANKESÖR SORUŞTURMASINA BAKAN TUNCAY BAŞSAVCIVEKİLİ OLDU

İzmir’de FETÖ’nün ankesör soruşturmasını yürüten savcı Can Tuncay ile Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam ve Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilli olarak atandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Kararname ile ayrıca, Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır Savcısı, İskenderun Başsavcısı Ahmet Çelikkol Trabzon Başsavcısı ve Erzurum Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Denizli Başsavcısı oldu.

HSK’YA 7 YENİ ÜYE SEÇİLDİ

Bu arada TBMM Genel Kurulunda HSK'nın 7 üyesinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından yapılan seçimde Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi. HSK'nın yeni üyeleri 4 yıl görev yapacak.