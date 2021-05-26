Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan Ay'ın bu hali, İstanbul siluetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde canlı yayınla paylaştı

Antalya’da 2500 rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Ay tutulması ile birlikte gerçekleşen 'Süper Ay’ı, saat 21.00’den itibaren canlı yayınla paylaştı.

Neden Süper Ay deniliyor?

Süper Kanlı Ay ile ilgili Youtube sayfasından saat 21.00 itibarıyla canlı yayın başlatan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2021 tarihinde akşam güneydoğu ufkundan yükselen ve dolunay evresinde olan Ay, yörüngesi üzerinde dünyaya en yakın noktadan geçti. Yer küreye en yakın konumda olması nedeniyle diğer dolunaylardan daha büyük görünen bu dolunay, ‘Süper Ay’ olarak adlandırılıyor.

356 bin 794 kilometre uzaklıktan geçecektir

Ayın gezegenimize en uzak olduğu geçişin 12 Mayıs 2021 saat 00.53’te, ay ilk hilal evresindeyken gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu anda Ay'ın gezegenimize uzaklığı 406 bin 512 kilometre olmuştur. Benzer biçimde 2021 yılı içinde gerçekleşecek enberide olma durumları arasında uydumuzun bize en yakın olacağı tarih ise 4 Aralık saat 13.03’tür. Bu sırada ay küçülen şişkin evrede (dolunay ile son dördün evreleri arasında) olacak ve 356 bin 794 kilometre uzaklıktan geçecektir” denildi.

Ay, İstanbul’un simge noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve Ortaköy Camii manzarasıyla birleşince eşsiz görüntüler oluşturdu

Süper Ay nedir?

"Ay tutulması sırasında Ay, yerin tam gölge konisi içerisine girer. Ancak yer atmosferi nedeniyle güneşten gelen mavi bölgedeki ışıklar saçılırken, kırmızı bölgedeki ışıklar Ay yüzeyini aydınlatır ve Ay'ın kırmızı görünmesine sebep olur. Bu durum halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılır. Tam o anda Ay, yer’e en yakın konumdaysa da 'Süper Kanlı Ay' olarak adlandırılır. Avustralya ve Büyük Okyanus civarındaki ülkelerden gözlenebilecek olan Süper Kanlı Ay maalesef ülkemizden gözlenemeyecek. Bizler ayı yalnızca Süper Ay olarak gözleyebileceğiz.”



Ülkenin bir çok ilinde görüldü

'Süper Ay', Mersin ve Hatay'da da gözlemlendi. Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümü olarak tanımlanan "Süper Ay", kentin birçok noktasından görüldü. Vatandaşların ilgiyle izlediği ay, gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu.

Hatay'da da Amanos Dağları'nın üzerinden beliren "Süper Ay" parlak ve büyüklüğüyle dikkati çekti.

Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

"Süper Ay" Ardahan’da güzel görüntü oluşturdu