Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı mesajını verdi.

Açıklamanın devamında, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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