Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den itibaren, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen toplam 181 operasyonda 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş; 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225’i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Eren-15 operasyonunda bir asker şehit oldu Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda bir jandarma personelimiz şehit oldu

Ağrı şehidinin kimliği belli oldu Ağrı Doğubayazıt kırsalında, teröristlerce çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, hastanede gördüğü tedavi sonrası kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi.

MSB: 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir son dakika haberine göre Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.