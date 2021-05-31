Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ’nün gerçek yüzünün tüm dünyaya anlatılması için de önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla hem yazılı hem de görsel medya etkin bir şekilde kullanıldı. Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana kadar 37 milyon 343 bin 747 mülakat gerçekleştirilirken, 463 basın toplantısı düzenlendi. Yine, 961 makale ve mektubun yayımlanması da sağlandı.

DİĞER ÜLKELER İÇİN DE TEHDİT

Yazılı ve görsel mülakatlarda, örgütün dini istismar ederek İslam diniyle alakası olmayan yeni bir siyasi, ekonomik ve toplumsal düzen kurmayı amaçlayan yasa dışı bir yapılanma olduğu vurgulandı. Bunların yanı sıra, FETÖ’nün diğer ülkeler içinde bir tehdit unsuru olduğu, baskı, şantaj, tehdit, suikast, casusluk, kara para aklama ve yargı gücünü çıkarı için kullanma gibi pek çok suç teşkil eden faaliyet yürüttüğüne de dikkat çekildi. Örgütün diğer ülkelerdeki yapılanması da deşifre edildi. Öte yandan diplomatik kaynaklar, FETÖ üyelerinin hareket alanlarının daraltılması, ticari faaliyet ve para transferlerinin engellenmesi amacıyla diğer ülkelerle de girişimlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş Bazı suç örgütü liderlerine tahsis edilen koruma kararlarında FETÖ’nün nasıl bir etkisi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

FETÖ elebaşı kendi mezar yerini seçmiş FETÖ’nün ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargâhına yakın bölgede satın aldıkları ve uzun süredir boş duran mezarlığın faaliyete geçtiği tespit edildi.