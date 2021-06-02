Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki bakan, heyetler arası görüşmenin ardından “Kolluk Eğitim İşbirliği Protokolü” imza törenine katıldı. Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir iş birliği geliştirdiğini, Cumhurbaşkanları arasında atılan adımların, iki ülke ilişkilerini ve iki ülke kurumlarını da olumlu yönde etkilediğini anlattı. Bakan Soylu, Bobojonov ile yaptıkları görüşmede de bölgesel ve küresel güvenlik konularını, kapsamlı şekilde ele aldıklarını, güvenlik iş birliği, terörle mücadele ve düzensiz göç konularında fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Soylu “Bakan Bobojonov’a, heyetine ve Özbekistan’a FETÖ ile mücadelede ortaya koydukları kararlı irade sebebiyle teşekkürlerimi bir borç biliyorum” dedi.

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır İçişleri Bakanı Soylu gündeme dair açıklamalarda bulunurken; 'Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır' dedi.

Soylu: Erdoğan'ın emrinde olduk, olacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." ifadelerini kullandı.