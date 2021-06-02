Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" başlattı.

Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevirin tespit edilerek imha edildiği operasyon kapsamında bölgede uyuşturucu imal eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Belirlenen 26 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Operasyon devam ediyor.

2021'de 181 operasyonda 1162 terörist öldürüldü MSB, sene başından itibaren yurt içi ve sınır ötesinde toplam 181 operasyonda 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bitlis'ten acı haber: 2 şehit, 4 asker yaralı Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Anadere Köyü kırsalında icra edilen Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu ile yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jandarma Teğmen Baki Koçak şehit oldu, 4 asker yaralandı.