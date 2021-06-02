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Balyoz kumpası davasında mütalaa açıklandı
02.06.2021 - 15:33 | Son Güncelleme: 02.06.2021 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılamada savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme', ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67,5 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Etiketler : 'Balyoz planı' davası,
791974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791974.aspx
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