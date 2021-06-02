Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe'de toplandı. Ardından şu açıklamalarda bulunuldu:

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarı ile icra edilen operasyonlarla, yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekâtların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye'nin, uluslararası haktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır. Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekâtlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır. Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.





MGK’da terör, Doğu Akdeniz ve Afrika konularına dikkat çekildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada; terör, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Afrika’da yaşanan gelişmelere dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Dağdaki PKK’lı ile mi anayasa yapacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamalarda muhalefete tepki göstererek "Dağdaki PKK’lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız, o PKK’nın uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız?" dedi.