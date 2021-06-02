Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kararın terör ile mücadele kapsamında alındığını belirten Valilik, şu açıklamayı yaptı: Tatvan sınırlarındaki Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kararı, buralarda bulunan, sığınan ve barınan terörisltere karşı halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için aldık. Yasak bugün saat 22.00'den itibaren başlayacak ve ikinci bir emre kadar devam edecektir.

Öte yandan, Tatvan ilçesi Anadere köy kırsalında yürütülen Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63 Operasyonu'nda PKK'lılar ile çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Baki Koçak ile Güvenlik Korucusu Yücel Aki şehit düşmüştü.



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