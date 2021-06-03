Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.