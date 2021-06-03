Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
03.06.2021 - 11:04 | Son Güncelleme: 03.06.2021 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktasına saldırmaya çalışan 1, güneyden sızmaya çalışan 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : msb,pkk,terör örgütü,
792059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792059.aspx
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