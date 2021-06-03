Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mayıs günü İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütlerine baskın yapılmıştı. Soruşturmanın ardından yakalananlardan 21'i tutuklandı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, kent genelinde kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ve pos cihazından kredi kartı kopyalama gibi suçlara bulaşan 59 şüpheliden 46’sı yakalanmıştı.



Covid karantinasındayken yakalandılar

70 il ile yapılan yazışmalarla Türkiye genelinde 136 olayın tespit edildiği soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların 18’i, polisteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin Covid-19 salgınına yakalandığı gerekçesi ile karantinada olduğu öğrenilmiş, geri kalan 27 kişi ise bu sabah Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Bakırköy Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan 21 şüpheli ilgili mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. İki şüphelinin karantinası devam ettiği bildirildi.

Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Binlerce kişi tuzağa düşürüldü Instagram'da dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları tuzaklarına düşürüyor. Çalınan hesaplardan terör propagandası yapan dolandırıcılar, binlerce vatandaşı mağdur ediyor.

Emniyet 59 kişiyi tespit etti

Emniyet birimleri tarafından bilişim suçlarına yönelik yapılan çalışmalar ve dinlemeler neticesinde olaylara aktif katıldığı tespit edilen 4'ü suça sürüklenen çocuk, 55'i yaşı büyük olmak üzere toplam 59 kişi tespit edilmiş, bunların 46’sı geçen hafta 12 ilde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



13 firari var

Halen firari durumda olan 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.



Yaşlıları hedef alan dolandırıcıdan iğrenç savunma: Fitrelerini aldım Denizli’de son 1 ayda 5 yaşlı vatandaşın yaklaşık 350 bin lirasını dolandıran yurt dışı merkezli şebekenin 4 üyesi daha, JASAT’ın başarılı operasyonuyla yakalandı. Yurt dışıyla bağlantıyı kurarak suçu organize eden Denizli sorumlusunun da yakalandığı suç şebekesinin, “Dolandırmadık, fitrelerini aldık” savunması pes dedirtti.



