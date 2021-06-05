Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı. Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koronavirüs ile mücadeleden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün uzun süreden sonra vefat sayısının 100'ün altını görmesinin ardından bugün de düşüş devam etti.
Bugün ölenlerin sayısı 92
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 92 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 68’e yükseldi. Toplamda 55 milyon 250 bin 625 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 156 testten 6 bin 126 yeni vaka sayısı, 542 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 282 bin 594, bugün iyileşen 7 bin 161 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 154 bin 771ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 147olduğu açıklandı.
5 Haziran 2021 koronavirüs tablosu Koronavirüste ibre aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 126 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladığı tablo ile duyurdu.
Aşı miktarı 30 milyon 441 bin 896 oldu Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştığı duyuruldu.
Bakan Koca: Yakında maskeleri çıkaracağız
Bakan Koca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakında maskelerin çıkacağı müjdesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı. Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koronavirüs ile mücadeleden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün uzun süreden sonra vefat sayısının 100'ün altını görmesinin ardından bugün de düşüş devam etti.
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