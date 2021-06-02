Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüsle mücadelede etkin bir savaş vererek, ibreyi olumlu yöne çekmeyi başardı. Mücadelenin başından bu yana hayati önem taşıyan maske önleminin ne zaman son bulacağı vatandaş için oldukça merak konusuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ile ilgili, "Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." açıklamasında bulunarak umutları yeşertti.

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