Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney beldesi, 2014'de nüfusu 2 binden az olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatıldı. Belde köy statüsüne geçti. Bunun üzerine Güneyliler, komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemi ile birleşti. Ardından yeniden belde olabilmek için yargıya başvuruldu. Dava yıllarca sürdü. Danıştay'dan beklenen karar geldi. Çalışlar ile birleşmenin ardından son yapılan sayımda nüfusu 2.312 olan Güney'de, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yapılmasını kararlaştırdı.

SANDIK BAŞINDA KAVGA

Ve o gün geldi çattı. Bugün Çalışlar ve Güney'de 2 okulda sandıklar kuruldu. 8 parti belediye başkanlığı için yarıştı. 1.830 seçmen, 2024’e kadar görev yapacak belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Güney'deki okulda iki adayın sandık müşahitleri tartıştı. Bunun üzerine iki partinin taraftarları birbirlerine tekme yumruklarla saldırdı. Olayın ardından bölgeye jandarma robocop sevk edildi. Ekipler, kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı. Güvenlik güçleri, okul bahçesini komple boşaltarak oy kullanacak kişileri 10’lu gruplar halinde içeri aldı.

AK PARTİ FARK ATTI

Her şeye rağmen oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle bitti. Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti bin 21 oy alarak seçimi kazandı. Oyların yüzde 63’ünü alan AK Parti’nin adayı Erol Karabacak, belediye başkanı oldu. Diğer oy dağılımları ise şöyle: Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1. Geçersiz oy sayısı ise 103, oy kullanmayanları sayısı da 126. Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87.

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