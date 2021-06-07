Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Hükûmet, kadına ve çocuğa yönelik her türlü istismarın önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı eliyle de çocukluktan itibaren söz konusu farkındalıkların geliştirilmesi sağlanıyor. Öğretim kademeleri, okul öncesi ve ortaöğretimde birçok ders kitabında, kadın ve çocukların hakları, kadın ve erkeğin ortak katkısı ve pozitif ayrımcılık gibi konular işleniyor. Öğrencilere davranışsal boyutta da adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olan 10 kök değerin kazandırılması amaçlanıyor. Böylece, toplumun en önemli problemlerinden biri olan kadına yönelik şiddetin azaltılması hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırma Komisyonu’nda bu konu hakkında bilgi verdi. Çocuklarda saygı, sevgi ve hoşgörü kültürünün gelişmesi ve sonrasında bunları uygulama alanlarına taşımasının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, müfredatta olan bazı dersler hakkında da paylaşımlarda bulundu.

10 VİDEO HAZIRLANDI

Öte yandan, salgın sürecinde eğitimin uzaktan devam ettiği EBA platformu için de okulda ve ailede şiddetin önlenmesi amacıyla 10 adet video hazırlandı. Örnek senaryolar üzerinden yapılan canlandırmalarda, aile içinde şiddetin nasıl önleneceği, o anda ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Salgın öncesinde de rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından 1 milyon 457 bin 332 öğrenci ve 335 bin 940 veliye ‘şiddetin önlenmesi’ konusunda eğitimler verildi.

EBA TV'den 10 ayda 10 bin ders videosu Uzaktan eğitimin ana omurgası EBA, televizyon kanalları için ikinci dönem ders videoları çekimlerini tamamladı.