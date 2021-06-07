Saraç, toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi: “Müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil tedbirleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere ilgili fakültelerimizin dekanları ve araştırma ekipleri ile bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz.”
İşte Marmara'yı kurtaracak planlar Müsilaj acilen temizlenecek. Arıtma tesisleri 7/24 online izlenecek. Gemilerin atık sularının boşaltılması önlenecek. Tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak.
Vatandaştan kürekle salya avı Marmara denizinde kabusa dönen salya faciasına karşı Körfez'deki balıkçılar küreklerle temizliğe koyuldu.
Salya için YÖK devrede
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa ilişkin gelecek hafta YÖK’te bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.
Saraç, toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi: “Müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil tedbirleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere ilgili fakültelerimizin dekanları ve araştırma ekipleri ile bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz.”
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