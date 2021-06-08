Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimi gün Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bu haber, bütün Türkiye'de büyük sevinçle karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesaında, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğalgazın laboratuvar ortamında yakılmasına dair görüntüleri paylaştı. Bakan Dönmez, ‘Enerjide Yeni Müjde’ başlığıyla yaptığı paylaşımda "Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğalgaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak” ifadelerine yer verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amasra -1 kuyusunda doğal gaz keşfi Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını duyurdu.

Amasra-1 kuyusunda “ciddi” miktarda” gaz tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin, Karadeniz’de bir doğalgaz rezervi daha tespit edildiği bilgisi olduğu iddia edildi. Bloomberg'de yer alan habere göre, Amasra-1 kuyusunda “ciddi” miktarda” gaz bulundu.