Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Kampanya kapsamında valilikler, üniversite, kaymakamlık, belediye ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, "Sigara Bırakma Kampanyası" konulu bir genelge gönderildi. Tüm kurumlar, personeline bilgilendirme yapacak. Kampanyaya katılanların bağımlılık düzeyi tespit edilecek ve il sağlık müdürlüklerince sigara bırakma polikliniğinden randevu verilecek.

İLAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak temin edilecek. Kamu kurumlarının kapalı ve belirlenen açık alanlarda tütün kullanımının önlenmesi için alınan kararların hassas bir şekilde uygulanması sağlanacak.

Yine, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunda uyuşturucu, tütün, alkol ve dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik önemli kararlar alınmıştı. Bazı dikkat çeken kararlar şöyle:

¥ Vatandaşa hizmet sunma noktasında dikkat gerektiren meslekler ile hijyen şartlarını taşıma mecburiyeti bulunduran sektörlerde çalışanlara yönelik işe giriş ve devamında istenen sağlık raporları, periyodik muayene ve tetkiklere uyuşturucu ve uyarıca madde analizleri de ilave edilecek.

¥ Kamu kurum kuruluşlarının belirlenmiş alanları haricinde tütün mamulü tüketilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Gençler için sigaraya veda merkezi açıldı Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan "18 Yaş Altı Sigara Bırakma Polikliniği"nde verilen psikososyal destek ile ilaç tedavisi, çok sayıda genci sigaradan kurtarıyor.

AROMAYA YASAK YOLDA

¥ Okullarda sigara içilmesine karşı tedbirler artırılacak. Öğretmen ve velilere yönelik sigara bırakma kampanyası düzenlenecek.

¥ Nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik mevzuat hazırlanarak hayata geçirilecek.

¥ Tütün mamullerinin içeriğini tespitine yönelik akredite laboratuvarı hayata geçirilecek.

¥ Bütün erişim sağlayıcıların yeni abonelikleri, aksi abone tarafından talep edilmedikçe, güvenli internet 'aile profili' olarak başlatılacak.

¥ Türkiye'de internet kullanım alışkanlıklarının ölçülmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.

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