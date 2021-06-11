Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
11.06.2021 - 10:59 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Baro Genel Kurulları” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400’ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecek.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
792950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792950.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER