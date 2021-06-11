Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Makam aracı ile bina önüne gelen Belediye Başkanı Bıyık'a kimliği belirsiz bir kişi silahla saldırdı. Saldırganın ilk anda silahının tutukluk yapması, Bıyık'ın kurşunlara hedef olmasını önledi.

Sabah saatlerinde mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına gelen Bıyık, aracından cep telefonu ile görüşerek indi. Bu sırada ATM'lerin yanında duran ve Başkan Bıyık'ı beklediği tahmin edilen 17-18 yaşlarındaki bir genç, silahla Bıyık'a arkadan ateş etmeye hazırlandı. Saldırganınsilahının ilk anda tutukluk yaptığı gözlenirken, ardından 4-5 el ateş ederek bölgeden hızla uzaklaştı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırıda, silahtan çıkan kurşunlar belediyenin camlarına ve banka ATM’sine isabet etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, ilk tutukluk yaptığı anda silahın ateş almamasının Mustafa Bıyık'a isabet etmesi muhtemel bir kurşunu önlediği belirendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BIYIK: BİLGİLERİMİZİ EMNİYETLE PAYLAŞACAĞIZ

Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, saat 08.30 civarlarında belediye binasına geldiğini ifade ederek “Araçtan indiğim anda telefonla görüşüyordum. Çok da konunun farkına varamadım. Silah sesinin ardından karşımdaki camın patladığına şahit oldum, geriye döndüğümde zaten hain kaçıyordu. Konuyla alakalı farklı bir bilgi sahibi değilim. Bariz bir durum var, kendimize göre bilgilerimiz var. Onları Emniyet’le paylaşacağız” diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murta Zorluoğlu, olay yerine gelerek Başkan Mustafa Bıyık’a “Geçmiş olsun” temennisinde bulundu, yetkililerden saldırıyla ilgili bilgi aldı.

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