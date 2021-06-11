Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

MİT’TEN NOKTA OPERASYON

MİT’in, Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır, beraberindeki iki teröristle birlikte 05.06.2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST SELMAN BOZKIR ÖLDÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristin etkisiz hale getirilmesini böyle duyurmuştu;

"Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum.

Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

PKK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, PKK'nın Mahmur sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.

Mahmur'a operasyon tercih değil, şart Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli Albay Başbuğ, ‘sivil kamp’ gibi lanse edilen ancak terörün kuluçka yuvasına dönüşen Mahmur’a herekâtın gerekliliğine dikkat çekti.

Mahmur terörden temizlenecek Erdoğan, terörle mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. FETÖ’ye karşı dikkatli olunması yönünde de ikazlarda bulundu.