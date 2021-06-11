Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığının resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti. Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. Burada İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir ara geldi. 3 mevkidaş hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde görüştü. Toplantıda, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

LİBYA'YA GİTTİ

Hulusi Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi. Ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’da Mehter Marşıyla karşılandı Pakistan'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin Bahadur Eğitim Tesisleri'ni ziyareti sırasında “Mehter Marşı” ile karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Türkiye'siz başarısızlığa mahkum Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle birlikte Türkiye'nin milli savunma stratejisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur" dedi. Akar ayrıca, "ABD hükümetinin F35 programına ilişkin raporu gösterdi ki, Türkiye’nin programdan uzaklaştırılması, F-35 uçağının kritik parçaları, üretim takvimi ve maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu." diye konuştu.