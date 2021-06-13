İçişleri Bakanlığı: "Dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 964 kişi yakalandı."
Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: 1964 kişi yakalandı
13.06.2021 - 10:06 | Son Güncelleme: 13.06.2021 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 964 kişi yakalandı."
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,
793178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793178.aspx
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