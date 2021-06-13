Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı: "Dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 964 kişi yakalandı."