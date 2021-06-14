Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecini göz önüne alarak bu yıl lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek. Sınava girmeyenler bütün derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50’nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek. 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlenecek. Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek. Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf olacak.



Karne sonrası telafi eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran’da e-Okul’dan erişeme açılacak. İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz’da basılı olarak verilebilecek. 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım”, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında yapılacak.