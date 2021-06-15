Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tevfik Göksu, mevcut yönetimin İstanbul’u geriye götürdüğünü ifade ederek, oluşturulacak komisyon sayesinde son iki yılda nelerin yapıldığını halka açık bir şekilde göstereceklerini belirtti. 2019 seçimlerinden bu yana düzenlenen oturumlarda İstanbul’un gündemine dair 137 soru sorduklarını hatırlatan Göksu, sadece 42’sinin cevaplandırıldığını dile getirdi. Göksu, İstanbul’un son iki yılda geriye gittiğini, yüzde 50 küçültüldüğünü, bunun nedenlerini de komisyonun çalışmalarıyla ortaya çıkaracaklarını söyledi.

ÇEVRE KOMİSYONU HAREKET GEÇİYOR

Son günlerin önemli gündem maddelerinden biri olan müsilaj ile ilgili açıklamalarda bulunan Tevfik Göksu, “Deniz salyası sorununu kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız. Müsilaj sorunu nedir? Bu iki yılın müsilajda etkisi nedir? Bu iki yılda müsailajla ilgili bir şey yapılabilir miydi ya da yapıldı mı? Acaba arıtma tesisleri düzgün çalıştırıldı mı? Silahtarağa Arıtma Tesisinde temel atmama değil de temel atma töreni yapılıp tesis açılsaydı müsilaj ile ilgili karşılaşacağımız boyut ne olurdu? Bunları hep ortaya sereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları İBB kendisi yapmış gibi gösteriyor. Bunların hepsini İstanbullularla buluşturup “Laf değil iş diyeceğiz”. İstanbul’un çocukları, kadınları, yaşlıları, bu şehrin insanı için hangi katma değeri ürettiklerini kendi bilgi ve belgeleriyle bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Müsilajla ilgili olarak çevre komisyonumuz harekete geçecek ve hakikatleri bütün İstanbullularla paylaşacağız” şeklinde konuştu.