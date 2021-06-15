Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen düğün sektörünü, rahatlatacak bir gelişme daha yaşandı. Normalleşme adımlarının kademe kademe gerçekleştirilmesi kapsamında 1 Haziran itibariyle kısıtla sayıda konuğun alınmasıyla başlatılan düğün ve nikah törenleri için yeni bir dönem başlatılarak, kapalı alandaki 100 kişi kısıtının kaldırılması ve ikram dağıtımının izinli hale gelmesi bugün itibariyle serbestleştirildi.

GENELGEDE 15 HAZİRAN DETAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme kararlarını açıklamasının ardından yayımlanan genelge ile 1 Haziran itibariyle yeni döneme geçileceği, bu kapsamda düğünler belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilebileceği, yiyecek-içecek ikramının yapılmayacağı, davetli sayısının ise 100 kişi ile sınırlandırılacağı bilgileri verilmişti. Bunun yanı sıra genelgede yer alan 15 Haziran detayı ile düğün ve nikah törenlerine yönelik normalleşmenim daha da genişletileceği biliniyordu.

YİYECEK-İÇECEK İKRAMI SERBEST

Bugün itibariyle davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

NİŞAN VE KINA İÇİN TEMMUZ BEKLENECEK

Türk kültürünün önemli törenleri arasında yer alan nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilerek, yapılabilir hale getirilecek.

1 Haziran'da normalleşme nasıl olacak? Kademeli normalleşme 1 Haziran itibarıyla sona eriyor. Türkiye, 1 Haziran tarihine ve yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni normalleşme kararlarına kilitlendi.