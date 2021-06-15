Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi sonrası ikinci durağı olan Azerbaycan'a gitti. Erdoğan ve Aliyev'in önemli temaslarda bulunarak anlaşmaya imza atmasının ardından sonraki lokasyonları Suşa'daki at yarışı oldu.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A AT HEDİYESİ

Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.

Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti.

Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.