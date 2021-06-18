Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’yle ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirten Terzioğlu şunları söyledi: Bu dönemin eskisinden çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’in Brüksel’de sıcak bir ortamda geçen görüşmesi bunu gösteriyor. Her iki lider de ilişkilerin daha da gelişmesi için çaba içinde olacaklarının işaretini verdiler. İş dünyası olarak liderlerin bu yapıcı çabalarını takdirle karşılıyoruz. Amerikan iş dünyası da yakınlaşmadan son derece memnunlar. Her iki liderin siyasi ilişkileri geliştirme arzusu ekonomik işbirliğine bundan sonra da olumlu yansıyacaktır. Nitekim son dönemde Amerika’yla dış ticaretimiz artıyor. Konsey olarak ABD’nin tüm eyaletlerini içine alan bir “Business Network” kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini olumlu karşılayan Biden ilk fırsatta Türkiye’yi ziyaret edecektir. ABD ile Türkiye’nin ilişkileri köklü bir geçmişe dayanıyor. Zaman zaman inişli çıkışlı bir seyir izlese de NATO’nun iki müttefik ülkesi olan Türkiye ve ABD, bölge barışının korunması açısından üzerlerine düşen görevin farkındalar. Biden yönetimi önümüzdeki dönemde Türkiye’yle daha yakın ilişki içinde olacaktır.