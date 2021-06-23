Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bizi 19 yıl boyunca iktidarda tutan yerel yönetimdeki üstün gayretlerimiz hizmetlerimiz başarılarımızdır. AK Parti son 19 yılda insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir.

''SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN YERİNİ ALMAZ, ALAMAZ''

Gönülden yapılan her iş bereketlenir. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde olmalı, sokaktan, çarşıdan ayağını asla kesmemelidir. İcraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz.

''BİZİM SİYASETTEKİ VARLIK GAYEMİZ BİRİLERİNİ MAKAM SAHİBİ YAPMAK DEĞİL''

Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerini makam mevki sahibi yapmak değildir. Önceliğimiz, insalığımıza hizmet etmek Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir.

''İHALELERİ CANLI YAYINLAYIN''

Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Yerel Yönetimler Başkanlığımız illerimize yönelik çalışmalar yapıyor.

''SİZİN BAŞARINIZ 2023'TEKİ SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEYECEK''

Sizlerin milletimizin gönlünüze girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de sonucunu etkileyecektir. Sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Halkımızla kapı dışından değil kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Mütevazi olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev."

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Erdoğan: 1 Temmuz’da sokak kısıtlamasını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “1 Temmuz’da sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.