Marmara Denizi'nde görülen müsilajla mücadelede sevindiren haberler geliyor. İstanbu l Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından son durum ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi
Yerlikaya paylaşımında, "22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi." bilgisine yer verdi.
Diğer illerde de mücadele hız kesmeden devam ediyor
Kocaeli'nde 412 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 577 metreküp, Çanakkale'de 628 metreküp ve Yalova'da 1610 metreküp müsilaj düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.
Müsilajla mücadele: 16 işletme faaliyetten men edildi Bakan Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletmenin faaliyetten men edildiğini açıkladı.
Müsilaja karşı yeni yöntem: Marmara'ya oksijen verilecek Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4, Pendik'te ise belirlenen bir alandan denizin 30 metre derinliğine cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.
İstanbul Valisi açıkladı, 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilajla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sevindiren haber İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi. 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi bile, işte detaylar...
Marmara Denizi'nde görülen müsilajla mücadelede sevindiren haberler geliyor. İstanbu l Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından son durum ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
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