Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Eruzum İl Başkanlığı'nı açmak için şehre gelen İnce, bina önünde partililere seslendi. Seçimlerde destek beklediğini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Beceriksiz muhalefet! Trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Bu gün açıklama yapıyorlar, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçiminde niye kullandınız o zaman? Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. 'CHP artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne katılın" şeklinde konuştu.

İnce açılış sonrası vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Muharrem İnce: CHP’de siyasete mecbur muyuz? Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, yeni oluşumunun yol haritası ve kadrosunu tanıttı.

Muharrem İnce: Yalanın kurgu merkezi CHP Genel Merkezi CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’a karşı Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Merkezini iftira merkezi diye nitelendirdi. CNN Türk’te konuşan İnce partiyi bombaladı.