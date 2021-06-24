Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı’nın, şoförünün, çiftlik çalışanının ve Hasırcı’nın arkadaşının da aralarında olduğu 4 kişi tarafından dün feci şekilde darp edilmişti.

Siyasiler, medya mensupları ve vatandaşlar olmak üzere on binlerce kişiden Uslu’ya destek mesajları gelirken, sosyal medyada "Yapanların ellerine sağlık" şeklinde çirkin yorumlar da yapıldı.

Görevi başındaki gazeteciye yönelik yapılan şiddeti destekleyen bazı şahıslar, yazdıkları yorumlarla pes dedirtti.

"KENDİ MUHABİRLERİNİ DARP ETMİŞ OLABİLİRLER Mİ?"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Günay Kodaz isimli şahıs, Twitter’da yazdığı yorumunda, "O esnada diğer muhabir ne arıyormuş orada ki hemen arkadaşına anında çekim yapıyor? Bunlar kendileri, kendi muhabirlerini darp etmiş olabilirler mi? Drone ile ne geziyormuş İHA muhabiri orada? Her habere drone ile mi gidiyorsunuz? Tahrikçi ve taraflısınız" dedi.

TİCARET ODASI MECLİS ÜYESİNİN YORUMU PES DEDİRTTİ

Sosyal medya platformlarında paylaşılan saldırı haberlerinin altına şiddeti savunan yorumlar arasında Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Ercan Babayiğit adlı kişi ise "Vuranların eline sağlık" yorumu yazarak saldırganlara destek verdi.

"DYAĞI HAK EDİYOR"

Bir başka kadın ise "Ellerine sağlık arkadaşların. Bu gazeteci arkadaşın memleket rezaletlerden çalkalanırken haber yapacak tek mesele olarak bu konuyu bulması bile başlı başına dayağı hak ediyor" yorumunda bulunarak, şiddetin yanında durdu.

Yorumlar arasında, "İYİ Parti’nin yükselişini önleyemeyeceksiniz", "Kim yaptıysa ellerinden öpüyorum", "Kendi kendilerine saldırmışlardır, algı için yapamayacakları şey yok", "Kamerayla çekim yapmak suç değil miydi? Ne işin vardı orada?", "Ellerine sağlık", "Özel mülke girerse kafasını kırarlar", "Sanki kedi tırmalamış, orantısız makyaj", "Az bile yapmışlar" gibi yorumların yazıldığı da görüldü.

Erdoğan'dan İHA muhabiri Uslu'ya 'geçmiş olsun' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın adamları tarafından darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA muhabirine saldıran 4 şüpheliden biri tutuklandı İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya saldıran 4 kişiden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.

Varank, darp edilen İHA muhabirini ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’yu ziyaret etti. Uslu'nun kanlar içindeki görüntüsünden çok etkilendiğini söyleyen Bakan Varank, "Bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da ödemesi lazım. Yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun. Bunun altından kalkamamaları lazım" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın adamlarından İHA muhabirine alçak saldırı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinde yıkımı görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğradı. Türkkan’ın korumalarının darp ettiği Uslu’nun yüzü kanlar içinde kaldı.